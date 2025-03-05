Hatay\'da Fırtına, 3 Tekneyi Batırdı

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Hatay'da fırtınanın etkisiyle 3 tekne alabora olurken denizde sürüklenen 2 balıkçı teknesi sahiplerine zor anlar yaşattı.

Meteorolojinin kuvvetli fırtına uyarısı Hatay'da akşam saatlerinde yoğun rüzgar etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkilerken balıkçı barınağında bulunan 3 tekne fırtınanın etkisiyle battı. Dev dalgalardan teknelerini kurtarmak isteyen balıkçılar zor anlar yaşadı. Balıkçı Fatih Deriali, batan teknesini çekiciyle bağlayarak kurtarmaya çalıştı. Fırtınanın etkisini sabah saatlerine kadar hissetmesi bekleniyor.

"Barınakta gördüğünüz gibi kaç tane tekne battı, bizimki de battı"

Şiddetli fırtınada teknesi batan balıkçı Fatih Deriali, "Fiber teknemiz vardı, dostlarımız aradı fırtınanın şiddetli olduğunu belirtti. Geldik ama maalesef kurtaramadık teknemizi. İskenderun'un ve barınağın hali ortada, büyük ve küçük tekne ayırmadan hepsini bir araya koydular. Barınakta gördüğünüz gibi kaç tane tekne battı, bizimki de battı. Yetkililerin bir çözüm bulması lazım buna, böyle bir şey olmaması lazım. İlk defa geldi başıma, zaten tekne de 2 yıllık bir tekneydi, şimdi nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Bir vinç geldi şu an, arkadaşlar çağırdı, onlar da batmak üzere zaten, bir tanesi batmış, bizim tekneler suda. Nasıl alırız onu düşüneceğiz artık" şeklinde konuştu. - HATAY