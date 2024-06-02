Hatay\'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 bin 509 şahıs ve 3 bin 129 araç sorgulandı

3.Sayfa

Hatay'da göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik çalışmalarda; 7 bin 509 şahıs ve 3 bin 129 araç sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kent genelinde 24 - 31 Mayıs tarihleri arasında şok uygulamaları ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda; toplam 7 bin 509 şahıs ve 3 bin 129 sorgusu yapılırken, 13 park ve bahçe, 1 terminal, 5 metruk bina ve umuna açık olan yerler kontrol edildi. Göçmen kaçakçılığı suçunun yanı sıra hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 10 şahıs yakalandı. Ülkeye yasak yollarla giren 12 kaçak yabancı uyruklu şahıs yalanladı. İl Göç idaresi tarafından kaçak göçmenler teslim alındı.

Uygulamalar ve denetimlerde yapılan aramada 98 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Trafik yönünde ise 321 bin 594 TL idari para cezası uygulanırken 9 şahıs da yoklama kaçağı tespit edildi. - HATAY