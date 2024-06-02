Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 bin 509 şahıs ve 3 bin 129 araç sorgulandı - Son Dakika
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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 bin 509 şahıs ve 3 bin 129 araç sorgulandı

Hatay\'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 bin 509 şahıs ve 3 bin 129 araç sorgulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 bin 509 şahıs ve 3 bin 129 aracı sorguladı. Operasyonlar sonucunda 10 şahıs hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından yakalanırken, 12 kaçak yabancı uyruklu şahıs ülkeye yasak yollarla girdiklerini yalanladı. Ayrıca, yapılan aramalarda 98 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi ve 321 bin 594 TL trafik cezası uygulandı.

02.06.2024 02:29
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Hatay'da göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik çalışmalarda; 7 bin 509 şahıs ve 3 bin 129 araç sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kent genelinde 24 - 31 Mayıs tarihleri arasında şok uygulamaları ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda; toplam 7 bin 509 şahıs ve 3 bin 129 sorgusu yapılırken, 13 park ve bahçe, 1 terminal, 5 metruk bina ve umuna açık olan yerler kontrol edildi. Göçmen kaçakçılığı suçunun yanı sıra hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 10 şahıs yakalandı. Ülkeye yasak yollarla giren 12 kaçak yabancı uyruklu şahıs yalanladı. İl Göç idaresi tarafından kaçak göçmenler teslim alındı.

Uygulamalar ve denetimlerde yapılan aramada 98 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Trafik yönünde ise 321 bin 594 TL idari para cezası uygulanırken 9 şahıs da yoklama kaçağı tespit edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 bin 509 şahıs ve 3 bin 129 araç sorgulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 bin 509 şahıs ve 3 bin 129 araç sorgulandı - Son Dakika
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