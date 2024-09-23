Hatay\'da Gölette Boğulan Baba ve Evlatlarının İsimleri Belirlendi

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Gölette boğularak ölen baba ve evlatlarının isimleri belli oldu

HATAY - Hatay'da gölette boğulan yabancı uyruklu baba ve 4 evladının isimleri belli oldu.

Kumlu ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde bulunan DSİ göletinde boğulan baba ve 4 evladının cansız bedenleri Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ve Emniyet Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılmıştı. Şahısların cansız bedenleri olay yerindeki incelemenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı. Hastanede kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu şahısların baba Ahmet Hacabdo ve evlatları; Muhammet, İbrahim, Abdo ve Hamit Elmeri olduğu öğrenildi. Öte yandan çocukların yaşlarının 6, 8, 18 ve 21 olduğu tespit edildi.