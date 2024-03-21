Hatay\'da Hapis Cezalısı ve Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Trabzon'da uyuşturucu satıcısı yakalandı

Trabzon'da yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 114 gram kubar esrar, 856 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma, 2 de esrar öğütücü aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.