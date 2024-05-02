Hatay\'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde 20 Nisan'da gerçekleşen bakır kabloların çalın ve kapalı logar kapağının açılması olayının şüphelisi M.S., 1 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
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