Hatay\'da hurdacılara yönelik denetimlerde 25 iş yeri ve 86 şahıs sorgulandı

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Hatay'da hurdacılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 25 iş yeri ve 86 şahıs sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince 2 Eylül tarihinde İskenderun genelinde faliyet gösteren hurdacılara yönelik olarak uygulama yapıldı. Uygulamada; 25 iş yeri denetlendi, 86 kişi sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 4 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 1 iş yerinin ikinci el eşya alım satım belgesinin bulunmadığı, 3 iş yerinin eşya alım satımında kayıt tutmadığı ve 1 iş yerinde ise güvenlik kamerası bulunmadığı tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı. - HATAY