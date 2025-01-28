Hatay'da inşaatta kat boşluğuna düşerek yaralanan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada kat boşluğuna düşen işçi yaralanarak mahsur kaldı. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da İnşaat İşçisi Kat Boşluğuna Düştü - Son Dakika
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