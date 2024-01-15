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Hatay'da trafik kazası: İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da trafik kazası: İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun- Payas karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol ilçe hastanesine sevk edildi.

15.01.2024 - 09:44,  Güncelleme: 09:46
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Hatay'da trafik kazası: İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun- Payas karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta 2 işçi servisinin çarpıştığı kaza sonrası olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 şoför, 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol ilçe hastanesine sevk edildi.

Hatay\'da trafik kazası: İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay'da trafik kazası: İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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