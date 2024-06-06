Hatay'da işçileri taşıyan servis minibüsü alev aldı - Son Dakika
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Hatay'da işçileri taşıyan servis minibüsü alev aldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir servis minibüsü motor kısmından alev aldı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç şoförü ve çevredekilerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

06.06.2024 09:19
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Hatay'da işçileri taşıyan servis minibüsü seyir halindeyken alev aldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yangın, İskenderun ilçesi kent merkezi akaryakıt istasyonu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki işçileri taşıyan servisin motor kısmından alev yükselmeye başladı. Araç şoförü ve çevredekiler alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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