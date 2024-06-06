Hatay'da işçileri taşıyan servis minibüsü alev aldı

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Hatay'da işçileri taşıyan servis minibüsü seyir halindeyken alev aldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yangın, İskenderun ilçesi kent merkezi akaryakıt istasyonu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki işçileri taşıyan servisin motor kısmından alev yükselmeye başladı. Araç şoförü ve çevredekiler alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu. - HATAY