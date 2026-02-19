Hatay'da Kaçak Define Kazısı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Hatay'da Kaçak Define Kazısı Ortaya Çıktı

Hatay\'da Kaçak Define Kazısı Ortaya Çıktı
19.02.2026 18:35
C.K., bahçesinde define aramak için derin kuyu açtı, jandarma tarafından yakalandı.

Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Çağlalık Mahallesi'nde yaşayan C.K. isimli şahsın evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

BAHÇESİNE 40 METRE DERİNLİK VE 3 METRE GENİŞLİKTE KUYU AÇTI

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışması yapıldı. Şüpheli şahsın ikametinde ve arazisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan yaklaşık 40 metre derinlikte ve 3 metre genişliğinde tünel, ve belli bir genişlik ve yükseklikte çukur tespit edildi.

VİNÇ, JENERATÖR, GAZ MASKESİ, DEDEKTÖR...

Olay yerinde; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirildi. Tünel ve çukurlarda Jandarma görevlileri ile AFAD ekipleri birlikte arama faaliyetleri yapılacağı ve tünelin içerisinin tespit edileceği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs "izinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Payas, Hatay, Son Dakika

