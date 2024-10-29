13 yaşındaki kayıp kız çocuğu, suç makinesinin yanından çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

13 yaşındaki kayıp kız çocuğu, suç makinesinin yanından çıktı

Geniş Video İzle

Hatay'da okula gitmek için evden çıkan ve 6 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki A.F., suç makinesi S.C.G.'nin yanında bulundu. Kayıp kız çocuğu, güvenlik güçleri tarafından Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilirken 9 ayrı suç kaydı olan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

29.10.2024 13:50  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da okula diyerek evden çıkan ve 6 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan şahsın yanında bulundu.

Geçtiğimiz gün Esra Erol'da programına konuk olan Hataylı ailenin 13 yaşındaki kızlarının bir erkek tarafından kaçırıldığı ülke gündemine oturmuştu. Konuyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü, 23.10.2024 tarihinde hakkında kayıp ilanı bulunan A.F.'nin bulunmasına yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında okula diyerek evden çıkan A.F.'nin İskenderun Numune Mahallesi'nde bulunan bir ikamette kasten aralama, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan 9 ayrı suç kaydı bulunan S.C.G.'nin yanında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak A.F.'nin Çocuk Büro Amirliği'ne teslimi sağlanarak şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandı.

13 yaşındaki kayıp kız çocuğu, suç makinesinin yanından çıktı
Kaynak: İHA

Çocuk Büro Amirliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Çocuk, hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 13 yaşındaki kayıp kız çocuğu, suç makinesinin yanından çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Remzi Ozdemir:
    Ya anlamadığım bir sürü suç kaydı olan kişiler toplum içinde canlı bomba gibi nasıl dolaşıyorlar Bu nasıl bir adalet sistemi Böyle bir toplumda huzur ve güven olurmu 105 3 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    REMZİ bütün sahtekarları dışarıya salıyorlar alacağın olsa kapısına gitsen adamın direk tacizden bir sürü ceza yersin o yüzden herkese tafsiyem hiç kimseye borç falan sakın vermeyin 46 1 Yanıtla
  • serkan ipek:
    Hergun sayisiz islenen suc, ve faili suc makinalari! turkiyenin icerdeki terorudur. acil onlem alinmali 26 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    ferht eser a nnene ziplayim yeri gelmemisken 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: 13 yaşındaki kayıp kız çocuğu, suç makinesinin yanından çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.