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Hatay'da kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da kaza: 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobil yol kenarına devrilirken, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay\'da kaza: 3 kişi yaralandı
11.01.2024 - 09:09,
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 31 GC 118 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.K. idaresindeki 31 AKY 345 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile aynı araçta bulunan D.T. ve M.G. yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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