Hatay'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı

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Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Payas ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. İlçe girişinde konumlanan ekipler, sürücüleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı, trafik kurallarını hatırlattı. Payas İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Kurban Bayramı'nda artan trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını rica etti. Ekici tüm vatandaşlara kazasız bir bayram geçirmelerini diledi. - HATAY