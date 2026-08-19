Hatay'da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
Hatay'da bir kedi itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Hatay'da arka patisini ağacın dalının arasına sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Kumlu ilçesinde bir evin bahçesinde arka patisini ağacın dalına sıkıştıran kedi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye personeli, kediye zarar vermeden patiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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