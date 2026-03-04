Hatay\'da Metruk Evde Yangın

Hatay'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın; Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan metruk evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY
