Hatay\'da Metruk İş Yerinde Yangın

Hatay'da metruk halde bulunan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan hasarlı iş yerinde yaşandı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. - HATAY
