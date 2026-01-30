Minibüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 5 yaralı

Hatay'da kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi otogar üst geçitte yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakiniyetiğini kaybettiği 31 AU 991 plakalı minibüs, karşı şeride geçerek 31 AAT 79 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 kişi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hatay Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla inceleme başlattı. - HATAY