Hatay'da mobilya atölyesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Yangın, Antakya İlçesi Açıkdere Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesinde meydana geldi. Sitede bulunan bir mobilya atölyesinden alevler yükselmeye başladı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da mobilya atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?