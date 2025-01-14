Hatay'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Hatay Antakya'da otomobil ve kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü Seymen Demirel hayatını kaybetti.

14.01.2025 18:20
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Hatay'da otomobilin ve kamyonetin çarptığı adam hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde hem otomobilin hem de çekici kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü Seymen Demirel (25), hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde olan 25 yaşındaki Seymen Demirel idaresindeki 31 APL 568 plakalı motosiklet sürücüsü, 31 ACR 681 plakalı wolskagen marka otomobille çarpıştı. Otomobille çarpışıp yola savrulan motosiklet sürücüsü Demirel'e, H.Y. idaresindeki 55 JV 755 plakalı çekici kamyonet çarptı. Otomobilin ve çekici kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü Seymen Demirel, hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, cenazeyi alarak morga kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Hatay\'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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