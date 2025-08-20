Hatay\'da Motosiklet Otomobile Saplandı

Hatay'da seyir halinde olan motosikletin otomobile ok gibi saplandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde ilerleyen motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin otomobile ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - HATAY