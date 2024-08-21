Hatay\'da motosiklet sürücüsüne 10 bin 15 TL para cezası

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Hatay'da otobanda motosikletin üzerine yatarak araç kullanan sürücüye toplamda 10 bin 15 TL para cezası kesildi.

Hatay- Adana otobanı İskenderun ilçesi Karayılan mevkiinde ilerleyen 31 AJY 654 plakalı motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak motoru kullanırken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, canını ve trafik güvenliğini hiçe sayan sürücünün B.Y. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Trafikte sürücülükle bağdaşmayan hareketlerine ve motosikletin tespit edilen uygunsuzluğuna karşı sürücü 21 yaşındaki sürücüye 10 bin 15 TL para cezası kesilirken motosiklet ise trafikten men edildi. - HATAY