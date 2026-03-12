Samandağ\'da müstakil evde yangın çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Batıayaz Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer meskenlere sıçramadan kontrol altına aldı. - HATAY