Samandağ\'da müstakil evde yangın çıktı

12.03.2026 18:41  Güncelleme: 18:42
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, mahalle sakinleri tarafından 112 acil çağrı merkezine bildirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Batıayaz Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer meskenlere sıçramadan kontrol altına aldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samandağ, İtfaiye, Hatay, Son Dakika

