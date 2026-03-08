Samandağ\'da evin mutfağından alevler yükseldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde evin mutfak kısmında çıkan yangında alevler evi sarmadan söndürüldü.

Yangın; Samandağ ilçesine bağlı Huzurlu Mahallesi'nde bulunan bir evin mutfak kısmında çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY