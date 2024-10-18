Hatay'da evin mutfak kısmında yaşanan yangında hasar oluştu.
Yangın, Reyhanlı İlçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan evde yaşandı. Evin mutfak kısmındaki yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Mutfakta Yangın - Son Dakika
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