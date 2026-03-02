Hatay\'da Mutfakta Yangın Çıktı

Hatay'da evin mutfak kısmında ocakta çıkan yangında evde hasar oluştu.

Yangın; Samandağ ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY