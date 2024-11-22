Hatay'da narenciye üreticisinin bahçedeki mahsulü 2 tüccara birden satması kavgaya dönüştü. Kavga, polis ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Olay, Erzin ilçe merkezinde yaşandı. İddialara göre; hasadına başlanan narenciyeyi bir üretici, 2 tüccara birden sattı. Hasat için bahçeye gelen 2 üretici arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi. Orta yolun bulunduğu bahçede hasat başladı. Tüccarlar arasında yaşanan kavgaysa kameraya yansıdı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Narenciye Satışı Kavga Başlattı - Son Dakika
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