Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik' operasyonunda 26 zehir taciri gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde depremzedelerin yaşadığı konteyner kentler ve çevrelerinde uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Hatay, Gaziantep, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 26 zehir tacirinin adli işlemleri sürüyor. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Narkotik Operasyonunda 26 Zehir Taciri Gözaltına Alındı - Son Dakika
Diyarbakır'ın Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara Kıbrısköy mevkiinde meydana gelen kazada, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere ardından yön levhasına çarptı. Levhaya çarparak ikiye ayrılan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı. Etkinliğe katılanlar aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Bazı kişilerin bölücü terör örgütü lehine slogan atması ve polise taş atması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti ve terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ömer Tombuloğlu'na ait kuyumcu dükkanı silahlı bir şahıs tarafından soyulmak istendi. Şüpheli şahsın silahı ateş almayınca kuyumcunun dükkanında kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan Muhammet K., mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında verilen kararla tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi evinde öldürülmüş halde bulunurken, eşi ve çocuğu kayıplara karıştı. Polis, kadının bulunması için çalışma başlattı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, çiftin boşanma aşamasında olduğu ve anlaşmalı boşanmak için imza atacakları öğrenildi. Uğur İşler'in akrabaları ise Melisa İşler'in yakalanmasını ve çocuğunun güvende olmasını istedi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karışan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheliler suçüstü yakalandı ve adli mercilerce tutuklandılar.
Düzce'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nevzat Eren, Gümüşova ilçesi Sultaniye Köyü Cami'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı. Cenazeye Düzce Valisi Selçuk Aslan, Eren ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.
Samsun'un Canik ilçesinde bir genç, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tır, bariyerlere çarparak su kanalına girdi. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucunda bariyerin yerinden söküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı iddiasıyla 34 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 horoz, 2 demir kafes, 9 dövüş kafesi, 2 ring, para ve diğer malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 34 kişiye toplamda 218 bin 450 lira ceza kesildi. Dövüştürülen horozlar veteriner tarafından muayene edildikten sonra Manavgat Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
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