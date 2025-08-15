Hatay\'da Orman Yangını 14. Saatte Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangını 14.saatte kontrol altına alındı.

Yangın, geçtiğimiz gün saat 20.50 sıralarında Yayladağı ilçesi Çaksına Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, TOKİ Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, DSİ, Kızılay, SYDV kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personelleri ile yangına müdahale başladı. Bölgede insan müdahalesinin olamadığı sarp arazide sabah saatlerinde hava araçlarının müdahale etmesi ile birlikte bölgede yangın kontrol altına alındı. Arazinin sarp olması nedeniyle 2 helikopterle havadan soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan, alevlerle mücadelede toplamda 86 araç ve 185 personel görev aldı. Herhangi bir yaralanma, insan canı kaybı ve olumsuz bir durum bulunmadığı da öğrenildi.

"Sarp ve engebeli alan olduğu için sabahın ilk ışıklarında helikopter müdahalesiyle yangın söndürüldü"

Sabah saatlerinde helikopterlerin müdahalesiyle ormanlın alanda çıkan yangın kontrol altına alındığını ifade eden Çaksına Mahallesi Zekeriya Kahraman, "Burası Yukarıokçular Mahallesi'nin bitişi ile Çaksına Mahallesi'nin başlangıcı olan bölgede yangın çıktı. Dün akşam saatlerinde 20.53'te ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bütün ekipler seferber oldu ama alan sarp kayalıklar olduğu için müdahale edemiyorlardı. Sarp ve engebeli alan olduğu için sabahın ilk ışıklarında helikopter müdahalesiyle yangın söndürüldü. Herhangi bir yerleşim yerine yangın zarar vermedi. Yaralı ve can kaybımız yok" ifadelerini kullandı. - HATAY