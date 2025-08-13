Hatay\'da Orman Yangını

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde ormanlık çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye karadan başladı. - HATAY
