Hatay\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı.

Yangın, 13 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, TOKİ Başkanlığı, SYDV ve DSİ kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personelleri ile yangına müdahale edildi. Yangına; toplamda 179 araç ve yaklaşık 341 personel görevlendirildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, karadan ekiplerin müdahalelerinin devam ettiği öğrenildi. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinden bin 115 kişi tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma, insan canı kaybı ve olumsuz bir durum bulunmadığı öğrenildi. - HATAY