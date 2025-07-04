Hatay'da Orman Yangınına Karşı 36 Saat Süren Mücadele - Son Dakika
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Hatay'da Orman Yangınına Karşı 36 Saat Süren Mücadele

Hatay\'da Orman Yangınına Karşı 36 Saat Süren Mücadele
04.07.2025 16:04  Güncelleme: 16:07
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Hatay'da çıkan orman yangını, Antakya Belediyesi'nin 100 iş makinesi ve 100 kişilik ekibiyle 36 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında tahliye sürecinde de vatandaşlara destek sağlandı.

Hatay'da 36 saatlik mücadeleyle kontrol altına alınan orman yangında sahada etkin bir şekilde görev alan Antakya Belediyesi ekipleri vatandaşların yardımına koşarak takdir topladı. Alevlerle mücadelede sahada yer alan Başkan İbrahim Naci Yapar, 100 adet iş makinası ve ekiple yangına müdahaleye ve tahliye sürecine destek olduklarını söyledi.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla söndürülmüştü. Alevlerin geniş alana yayılmasını engellemek için yangının ilk anından itibaren tüm ekipleriyle sahaya inen Antakya Belediyesi alevlerle mücadelede son ana kadar yer aldı. Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, ekiplerle birlikte sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek Antakya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Antakya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü ekipleri, drone ile havadan lokasyon desteği sağlayarak ekiplerin noktasal müdahalelerine destek sağladı.

Antakya halkına geçmiş olsun dileklerini ileten ve birlik beraberlikle yangının önüne geçildiğine değinen Başkan Yapar, "Tüm Hatay'ımız ve Antakya'mıza geçmiş olsun. Gerçekten çok ciddi bir yangın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bildiğiniz üzere yangının başlangıç noktası Karaali Mahallesi bölgesiydi. Ardından da en yakın komşusu olan Üçgedik Mahallesi, Oğlakören Mahallesi ve devam eden kısımda Alahan ile Serinyol'a kadar uzanan bir sil sile ile yangın bir bölgeyi kapsadı. Bu yangında en büyük etken rüzgarın çok şiddetli olmasıydı. Yönü ve şiddeti belli olmayan bir rüzgar akımıyla karşı karşıya kalındı. Dolayısıyla müdahalelerde zorluklar yaşandı. Netice itibariyle gerek Valiliğimizin, gerek büyükşehir belediyemizin, gerek ilçe belediyelerimizin ve dışardan desteğe gelen ekiplerin vermiş olduğu destekle alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Tüm Antakya'mıza geçmiş olsun" dedi.

"Yaklaşık olarak 100 adet iş makinamızı ve beraberindeki ekipmanımızı 100 kişilik ekiple birlikte sahaya indik"

Başkan Yapar, 6 mahalleyi saran yangınla mücadelede yaklaşık 100 araç ile sahada etkin şekilde mücadele ettiklerini belirterek "Antakya Belediyesi olarak yangın haberini ilk aldığımız andan itibaren bizim fen işlerinde, park bahçemizde, temizlik hizmetlerinde ne kadar ekipmanımız ve iş gücümüz varsa hepsini sahaya yönlendirdik. Yaklaşık olarak 100 adet iş makinamızı ve beraberindeki ekipmanımızı 100 kişilik ekiple birlikte sahaya indik. Önlem alınması amacıyla mahallelerimizdeki halkımızın tahliye edilmesi gerektiği durumlar oldu. Tahliyelerde gerek belediyemizin, gerekse tüm kamu kuruluşlarımızın araçları bu sisteme destek verdiler. Mahallelerimizde bulunan vatandaşlarımızın hayvanlarının tahliyesi gerekiyordu, bu anlamda tüm kamu kuruluşlarıyla birlikte Antakya Belediyesi olarak bizde vatandaşlarımızın hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdık. Yangın bölgesinin dışında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız o gün ahırlarını yangından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımızın hayvanları için açtılar. Özel otel sahibi olan arkadaşlarımız da otellerini yangında zarar gören vatandaşlarımızın hizmetine sundular. Barına ve tahliye noktasında hiçbir sorunla karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

Depremde zarar gören vatandaşlara yönelik AFAD'ın ve Hatay Valiliğinin çalışmaları olduğunu ifade eden Başkan Yapar, Antakya Belediyesi olarak desteğe hazır olduklarını ifade ederek "AFAD'ın ve Valiliğimizin yangında zarar gören evleri zarar gören vatandaşları destekleri olacak. Bizlerde hemen yangından sonra dün itibariyle yangında zarar gören mahallelerimizin muhtarlarını yerinde ziyaret ettik. Bizde Antakya Belediyesi olarak hangi mahallemizde, hangi vatandaşımızın hangi ihtiyacı ve sıkıntısı varsa biz belediye imkanlarımız el verdiği sürece onlara destek olacağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Orman Yangınına Karşı 36 Saat Süren Mücadele - Son Dakika

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