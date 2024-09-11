Hatay\'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan müdahale ediyor.
Yangın, Antakya ilçesi Fırnız yaylası mevkiinde meydana geldi. Yangının ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesi kısa sürede başladı.
Yangına; Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 4 su tankeri, yaklaşık 43 personel; Hatay Büyükşehir Belediyesinden 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 3 iş makinesi, 13 personel; AFAD'dan 3 araç, 10 personel; karayollarından 1 greyder; jandarmadan 1 ekip müdahale ediyor. - HATAY
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