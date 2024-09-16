Hatay\'da Otobüs Şoförüne Bıçak Çeken Sürücüye Cezalı Önlem

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, trafikte başka bir araç sürücüsüyle yaşadığı kavga sonrası bıçak çekerek korku dolu anlar yaşatan otobüs şoförünün bir daha toplu taşıma aracı kullanamayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde; Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü arasında başlayan tartışmada korku dolu anlar yaşanmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekmiş ve kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmıştı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'de korku dolu anların yaşadığı olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Başkan Öntürk, söz konusu açıklamada "Sürücü bir daha toplu taşıma aracı kullanamayacak. Gerekli ceza da ayrıca kesiliyor. Güzel Hatay'ımızda taşkınlık, vandallık yapana af yok" ifadelerini kullandı. - HATAY