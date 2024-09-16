Hatay'da Otobüs Şoförüne Bıçak Çeken Sürücüye Cezalı Önlem - Son Dakika
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Hatay'da Otobüs Şoförüne Bıçak Çeken Sürücüye Cezalı Önlem

Hatay\'da Otobüs Şoförüne Bıçak Çeken Sürücüye Cezalı Önlem

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, bir otobüs şoförünün trafikte yaşadığı kavga sonrası bıçak çekmesini kınayarak, bu kişinin bir daha toplu taşıma aracı kullanamayacağını duyurdu.

16.09.2024 13:36  Güncelleme: 13:40
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, trafikte başka bir araç sürücüsüyle yaşadığı kavga sonrası bıçak çekerek korku dolu anlar yaşatan otobüs şoförünün bir daha toplu taşıma aracı kullanamayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde; Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü arasında başlayan tartışmada korku dolu anlar yaşanmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekmiş ve kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmıştı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'de korku dolu anların yaşadığı olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Başkan Öntürk, söz konusu açıklamada "Sürücü bir daha toplu taşıma aracı kullanamayacak. Gerekli ceza da ayrıca kesiliyor. Güzel Hatay'ımızda taşkınlık, vandallık yapana af yok" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Otobüs Şoförüne Bıçak Çeken Sürücüye Cezalı Önlem - Son Dakika

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