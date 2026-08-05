Hatay'da otomobil tarlaya uçtu
İskenderun'da sürücünün kontrolü kaybettiği otomobil tarlaya düştü; sürücü yara almadan kurtuldu.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya uçan otomobilin sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı.
Kaza, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeyken sürücsünün kontrolünü kaybettiği AUDİ marka otomobil tarlaya uçtu. Kazada araç içerisindeki sürücü itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücünün yaralanmadığı tespit edilirken kazada araç hasar gördü.
Kaynak: İHA
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