Hatay'da Patlayan Telefonun Anları - Son Dakika
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Hatay'da Patlayan Telefonun Anları

Hatay\'da Patlayan Telefonun Anları
28.06.2025 09:10
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Hatay'da tamir sırasında patlayan telefon alev aldı, soğukkanlı müdahale iş yerini kurtardı.

Hatay'da tamire getirilen telefonun patlayarak alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlayan telefona ilk müdahalenin soğukkanlılıkla yapılmasıysa iş yerinin alevlere teslim olmasını önledi.

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan Balıçılar Çarşısı'ndaki iş yerinde yaşandı. Telefoncu dükkanında çalışan Muhammed Ramazan İbrahim'in işleriyle ilgilendiği esnada telefon ısıtıcısına koyduğu cep telefonu patlayarak alevlere teslim oldu. Bataryanın patlamasıyla telefonun alev aldığını fark eden İbrahim, refleksle geri çekilerek yanmaktan kurtuldu. İş yerindeki vatandaşların yaşadığı panik ve patlama anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Patlayan telefona ilk müdahaleyi soğukkanlılıkla yapan İbrahim'in refleksi, alevlerin iş yerini sarmasını engelledi.

"Bataryayı ısıtmaya koydum ve 5 dakika unutunca patladı"

Telefon ısıtıcısında 5 dakika unuttuğu cep telefonunun bataryasının patladığını ifade eden Muhammed Ramazan İbrahim, "Burada telefon tamiri yapıyoruz. Bir telefon geldi ve tamir edilmesi gerekiyor. Bataryayı ısıtmaya koydum ve 5 dakika unutunca patladı. Kamera görüntüsünde telefonu aldım ve yere attım. Patlamadan korkmadım çünkü alıştım. 5 yıldır telefoncu olarak başıma çok geldi ve o yüzden alıştım. Isıtmaya telefon koyulunca zaten telefon da sıcak olduğu için patladı. Bana çok şükür hiçbir şey olmadı ve sadece telefon yandı. Yanan telefonu da tamir edip hallettim. En son İstanbul'dayken 5 ay önce başıma geldi. Böyle olaylar yılda 2 defa başıma geliyor. İlk patlama anında korktum ama sonra alıştım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Patlayan Telefonun Anları - Son Dakika

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