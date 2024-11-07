Hatay'da samanlıkta yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde bulunun çiftlikteki samanlıkta yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı çalışması ve kepçe yardımıyla geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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