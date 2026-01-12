Hatay'da şantiye alanında atıkların alev almasıyla başlayan yangın, konteyner yatakhaneye sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. İnşaat atığı malzemelerin bilinmeyen nedenle alev almasıyla başlayan yangında kısa sürede alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle konteynerlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Antakya'da şantiyede korkutan yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?