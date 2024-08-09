Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanan TOFAŞ'ta hasar oluştu.
Yangın, Samandağ İlçesi Çevlik Tatil Köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki TOFAŞ marka aracın motor kısmında meydana gelen yangını fark eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında aracın motor kısmında maddi zarar oluştu. - HATAY
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