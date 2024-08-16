Hatay'da Suriye'deki 5.2'lik Deprem Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yok - Son Dakika
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Hatay'da Suriye'deki 5.2'lik Deprem Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yok

Hatay Valiliği, Suriye'de yaşanan 5.2'lik deprem sonrası kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığını duyurdu. AFAD, saat 13.15 sıralarında Suriye'nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7.16 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Hatay'da da hissedildi. Hatay Valiliği depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun kendilerine intikal etmediğini belirterek, 'AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda yakın zamanlı Hama (Suriye) merkezli iki deprem meydana gelmiştir. Saat 13.15'te 5.2 büyüklüğünde, saat 13.18'te ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı Yayladağı ve Altınözü ilçelerimize AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir' ifadelerini kullandı. - HATAY

16.08.2024 14:42
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Hatay Valiliği, Suriye'de yaşanan 5.2'lik deprem sonrası kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığını duyurdu.

AFAD, saat 13.15 sıralarında Suriye'nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7.16 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Hatay'da da hissedildi.

Hatay Valiliği depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun kendilerine intikal etmediğini belirterek, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda yakın zamanlı Hama (Suriye) merkezli iki deprem meydana gelmiştir. Saat 13.15'te 5.2 büyüklüğünde, saat 13.18'te ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı Yayladağı ve Altınözü ilçelerimize AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Suriye'deki 5.2'lik Deprem Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Suriye'deki 5.2'lik Deprem Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yok - Son Dakika
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