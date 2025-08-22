Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Hatay - Adana Tem otoyolu Dörtyol ilçesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil ters döndü. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Ters Dönme Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?