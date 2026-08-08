Hatay\'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçan tırdan yola rulo sac devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza; Kumlu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki demir 31 GZ 547 plakalı Mercedes Benz marka rulo sac yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada dorsede yüklü demir saçlar yola saçıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü hastanede tedavi altın alındı. Rulo saclar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.