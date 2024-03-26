Hatay\'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Belçika'da PKK Destekçileri Ülkü Ocağı Binasını Molotofla Yakmaya Devam Ediyor

Belçika'da terör örgütü PKK destekçileri ve bölgede yaşayan Türk vatandaşları arasında gerilim tırmanıyor. Ülkede bulunan bir Ülkü Ocağı, maskeli bir grup tarafından molotof kokteylleriyle kundaklandı. Yaşanan olaylar sosyal medyada paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde ise PKK yandaşları nevruz kutlamalarını bahane ederek terör propagandası yapmış ve Türk vatandaşlarıyla çatışmalara neden olmuştu.