Hatay\'da Tıra Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Hatay'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi Ertuğrul Gazi mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan F.H. idaresindeki 59 HB 939 plakalı Honda marka otomobil, park halinde olan İ.A. yönetimindeki 31 F 6041 plakalı tıra çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan sürücü F.H., yolcu konumunda olan H.B. ve K.H. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araç içerisinde ağır yaralı 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY