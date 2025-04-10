Hatay'da bir araçla çarpışarak yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hatay- Adana Otoyolu Dörtyol ilçesi Rabat mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ABT 327 plakalı otomobil, aynı istikamete giden 41 AEC 535 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan Tahsin S. (60) sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diger 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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