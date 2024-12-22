Hatay'da refüje çarparak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu otogar mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği S.Ç. idaresindeki 31 ATA 856 plakalı FİAT marka araç, refüje çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta hasar oluşurken yaralı sürücünün bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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