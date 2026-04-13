Hatay\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Hatay'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza; Kırıkhan - Reyhanlı yolu üzeri Özkızılkaya mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
