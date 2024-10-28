Hatay'da trafikteki bir araca çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu Ekinci Mahallesi kavşağı mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki FORD marka 31 AAJ 809 plakalı otomobil, M.Z. yönetimindeki 31 HB 022 plakalı Hyundai marka otomobile çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçta sıkışan FORD marka 31 AAJ 809 plakalı otomobilin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlarda hasar oluşurken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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