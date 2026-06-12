Hatay'da Traktör Kazalarına Önlem - Son Dakika
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Hatay'da Traktör Kazalarına Önlem

Hatay\'da Traktör Kazalarına Önlem
12.06.2026 09:26
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Hatay'da polisler, traktörlere reflektör dağıtarak hasat döneminde trafik güvenliğini artırdı.

Hatay'da polis ekipleri, hasat döneminde traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla reflektör denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde reflektörü olmayan traktörlere, reflektör dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesinde hasat döneminde sıklıkta trafikte yer alan traktörlerin kazalara karışmasının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarda traktörlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde traktör sürücülerine trafik kuralları hatırlatarak reflektörleri olmayan sürücülere reflektör dağıtıldı.

"Ben de çiftçilikle uğraşıyorum geceleri çok işe yarıyor, gayet olumlu bir şey olmuş"

Trafik polis ekiplerinin verdiği flaşörlerin gece olduğunda çok işe yaradığını ifade eden çiftçi Hamit Şanverdi, "Denetim hakkında güzel aslında, bizi uyarıyorlar. Biz de yollara çıktığımız zaman sıkıntılar yaşıyoruz, polis arkadaşlar da bizlere yardımcı oldu. Sağ olsunlar, polis ekipleri de beni uyardılar. Ben de çiftçilikle uğraşıyorum geceleri çok işe yarıyor, gayet olumlu bir şey olmuş" dedi.

Reflektörün trafikte güvenlik açısından önemli olduğuna değinen Emrecan Kısmet ise, "Polis ekiplerimiz sağ olsun, bizim güvenliğimiz için her şeyi yapıyorlar. Reflektörün ne işe yaradığını biz biliyorduk, tekrardan uyarıda bulundular. Reflektör de geceleyin bizim işimize yarıyor arkadan gelen araçların bizi daha net görmesini sağlıyor, polis ekiplerine teşekkür ederim. Taktığımız reflektörler eskimişti, solmuş durumdaydı ve sağ olsun polis ekipleri, kendilerinde olan reflektörlerden bize vererek yenilediler. Ben de bir çiftçiyim biz geceleyin kendi römorklarımızla hasat ettiğimiz ürünleri fabrikaya satışa gönderdiğimiz için reflektörler geceleyin çok işimize yarıyor, arkadan gelen aracın bizi görmesini sağlıyor. Bizim can güvenliğimiz ve sağlığımız açısından çok önemli bir konuyu gösteriyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Traktör Kazalarına Önlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Arzu Kerim Arzu Kerim:
    güzel bir uygulama olmuş hatay çiftçileri için iyi olur bu 0 0 Yanıtla
  • Orhan Dalhancer Orhan Dalhancer:
    iyi bir girişim elbette ama bu reflektörlerin düzenli kontrol edilip yenilenmesi gerekiyor yoksa bir süre sonra işe yaramaz duruma gelir. yine de polislerin bu tür çalışmalarına bakmak güzel tabii. 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Yigit Ayşe Yigit:
    çiftçi kardeşlerime reflektör dağıtması çok güzel olmuş hatay polisine teşekkür ederim gece yolunda daha güvenli olur böylece 0 0 Yanıtla
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