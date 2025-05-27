Hatay\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Dörtyol İlçesinde K.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 6 parça halinde 50,28 gram esrar, 8 parça halinde 7,30 gram metamfetamin, 0,63 gram sentetik kannabinoid maddesi, 34 adet captagon hap, 5 adet Combo 100 mg uyarıcı hap, 10 adet Cedrina ibareli sentetik hap, 1 adet SF 400 ibareli hassas terazi ele geçirilmiştir. Firari olan şüpheli Yeniyurt Mahallesinde gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından K.T. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY