Hatay\'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

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Hatay'da yanan evde dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın giriş katında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen 3 vatandaşı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY